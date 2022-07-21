Стали известны подробности исчезновения в Новосибирске пенсионера в толстовке и камуфляжных штанах

Последний раз мужчина выходил на связь около полуночи в день пропажи 20 июля. Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирске продолжаются поиски 61-летнего мужчины в толстовке и камуфляжных штанах. О его местоположении ничего не известно с 20 июля. Также неизвестно точное время пропажи мужчины.

— В день пропажи родные уехали утром на дачу, а мужчина остался дома. Когда они вернулись, его уже не было. У нас очень большой запас по времени и нет точной информации, когда он ушел. Вечером он домой не вернулся. Последний раз звонок от него поступил около полуночи в день пропажи, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

По ее словам, когда мужчина позвонил, он ничего не сказал. Было слышно только звуки города, и уже через пару минут телефон отключился.

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