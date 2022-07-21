В скверах четырех районов Новосибирска спилят аварийные деревья

Работы по спилу аварийных деревьев закончатся 29 июля. Фото: Павел КЛОКОВ

В скверах четырех районов Новосибирска вырубят аварийные деревья, а также уберут обломанные ветви. Работы будут идти до 29 июля. К этому времени спилят 34 сухих дерева.

— Специалистами МАУ «Горзеленхоз» регулярно проводят осмотр территорий на наличие аварийных деревьев. Своевременные санитарные зачистки позволяют предотвратить возможные последствия, представляющие угрозу жизни посетителям парковых территорий, — рассказали в мэрии.

Напомним, что именно аварийное дерево упало на 9-летнего мальчика в Нарымском сквере. Его должны были спилить, но не сделали это. В итоге уголовное дело завели по статье 293 УК РФ за халатность.

Аварийные деревья спилят на следующих объектах:

Центральный округ:

- сквер «Первомайский»;

- сквер «Водник»;

- сквер «Студенческих отрядов»;

- сквер «Героев Революции»;

- сквер «Нарымский».

Октябрьский район:

- сквер «Закаменский».

Ленинский район:

- сквер «Троицкий»;

- озелененная территория по улице Троллейная.

Кировский район:

- сквер «Кировский»;

- бульвар по улице Сибиряков-Гвардейцев;

- аллея 110-летия города Новосибирска;

- аллея «Молодежная».

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