В скверах четырех районов Новосибирска спилят аварийные деревья

Работы по спилу аварийных деревьев закончатся 29 июля.
Фото: Павел КЛОКОВ
В скверах четырех районов Новосибирска вырубят аварийные деревья, а также уберут обломанные ветви. Работы будут идти до 29 июля. К этому времени спилят 34 сухих дерева.
— Специалистами МАУ «Горзеленхоз» регулярно проводят осмотр территорий на наличие аварийных деревьев. Своевременные санитарные зачистки позволяют предотвратить возможные последствия, представляющие угрозу жизни посетителям парковых территорий, — рассказали в мэрии.
Напомним, что именно аварийное дерево упало на 9-летнего мальчика в Нарымском сквере. Его должны были спилить, но не сделали это. В итоге уголовное дело завели по статье 293 УК РФ за халатность.
Аварийные деревья спилят на следующих объектах:
Центральный округ:
- сквер «Первомайский»;
- сквер «Водник»;
- сквер «Студенческих отрядов»;
- сквер «Героев Революции»;
- сквер «Нарымский».
Октябрьский район:
- сквер «Закаменский».
Ленинский район:
- сквер «Троицкий»;
- озелененная территория по улице Троллейная.
Кировский район:
- сквер «Кировский»;
- бульвар по улице Сибиряков-Гвардейцев;
- аллея 110-летия города Новосибирска;
- аллея «Молодежная».
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