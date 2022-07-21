В небе над Новосибирском появилась двойная радуга

Над Новосибирском возникла двойная радуга. Фото: Виктория МИНАЕВА

В четверг, 22 июля, синоптики обещали новосибирцам непогоду на протяжении всего дня. В городе было пасмурно, шли дожди, а к вечеру послышались раскаты грома перед предстоящей грозой. Однако некоторые сибиряки нашли в капризах природы свои плюсы. К примеру, возможность полюбоваться двойной радугой.

— Заметили в городе вот такую вот двойную радугу после дождя, когда вышли прогуляться, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Непогоду синоптики обещают новосибирцам на протяжении еще как минимум ближайших трех дней. В городе будет пасмурно, местами возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха будет удерживаться в районе 19-23 градусов тепла.

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