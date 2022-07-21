В Новосибирске пропал 61-летний мужчина в толстовке и камуфляжных штанах

Пропал 61-летний Вадим Лысенко. Фото: ЛизаАлерт Новосибирск

В Новосибирске пропал 61-летний Вадим Лысенко. О его местоположении ничего неизвестно с 20 июля. По словам волонтеров, мужчина нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

Мужчина был одет в серую футболку, темно-серую толстовку, сине-серые камуфляжные штаны и черные кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Вадим или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

Напомним, что продолжаются поиски 40-летнего мужчины, пропавшего с территории больницы. Мужчина вышел на улицу 19 июля и пропал. Дома он не появлялся и на связь не выходил. По словам волонтеров, он серьезно болен и нуждается в специальных лекарства.

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