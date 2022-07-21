В Новосибирске стоимость станции метро «Спортивная» выросла до 3 миллиардов

В Новосибирске цена строительства станции метро «Спортивная» увеличилась до 3 миллиардов рублей. Дарья ТОРГАЧ

В Новосибирске цена строительства станции метро «Спортивная» увеличилась до 3 миллиардов рублей. Об этом рассказал гендиректор подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

— Сейчас подготовленные документы находятся на рассмотрении в Главгосэкспертизе. Поскольку проект станции готовился еще в 2019 году, многое там было не учтено и не удивительно, что стоимость изменилась. В ближайшие полмесяца мы надеемся получить положительное заключение экспертизы об увеличении стоимости до 300 миллионов рублей, — сообщил Сергей Арапов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что сейчас станцию метро «Спортивная» достроили на 92%. На данный момент там завершают облицовку стен и пола гранитом. А еще заканчивают установку гранитных панно.

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