Жители Калининского района Новосибирска жалуются на проваливающуюся дорогу

На улице Дунаевского проваливается дорога. Фото: Инцидент Новосибирск

Жители Калининского района жалуются на состояние дорожного покрытия на улице Дунаевского. Как рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» один из местных по имени Марк, земля там буквально уходит из-под ног.

- Дорожные службы приезжают и просто засыпают яму землей, которую вскоре вымывает дождем, - сообщил сибиряк.

По словам мужчины, местные жители неоднократно оставляли жалобы через портал Госуслуг. Но все ограничивается тем, что дорожники используют для решения проблемы грунт.

- Были случаи, когда туда даже проваливались машины, - добавил Марк.

По фотографии можно оценить масштаб проблемы. На дороге образовалась яма огромного размера. На дне ее лежат куски обвалившегося асфальта, что опасно как для пешеходов, так и для автомобилистов.

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