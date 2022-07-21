Жители Калининского района Новосибирска жалуются на проваливающуюся дорогу

На улице Дунаевского проваливается дорога. Фото: Инцидент Новосибирск
Жители Калининского района жалуются на состояние дорожного покрытия на улице Дунаевского. Как рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» один из местных по имени Марк, земля там буквально уходит из-под ног.
- Дорожные службы приезжают и просто засыпают яму землей, которую вскоре вымывает дождем, - сообщил сибиряк.
По словам мужчины, местные жители неоднократно оставляли жалобы через портал Госуслуг. Но все ограничивается тем, что дорожники используют для решения проблемы грунт.
- Были случаи, когда туда даже проваливались машины, - добавил Марк.
По фотографии можно оценить масштаб проблемы. На дороге образовалась яма огромного размера. На дне ее лежат куски обвалившегося асфальта, что опасно как для пешеходов, так и для автомобилистов.
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