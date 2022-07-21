Из-за ремонта на Гусинобродском шоссе изменятся схемы движения общественного транспорта

Для троллейбусов ограничения будут действовать до 1 августа, а для автобусов и маршруток до 25 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске из-за ремонта перекрестка Гусинобродского шоссе и улицы Доватора изменится схема движения общественного транспорта. Маршруты будут скорректированы с учетом ограничения движения по перекрестку и прилегающим к нему улицам.

— С 11 часов вечера 22 июля и до 1 августа изменятся схема движения 3 троллейбусов: №10, 22, 36, которые идут от остановок «Сад имени Дзержинского», «Улица Учительская» и «Метро Речной вокзал» соответственно, будут оканчивать маршрут на остановке «Волочаевский жилмассив», — рассказали в мэрии.

Также с 11 часов вечера 22 июля и до 25 июля изменятся схемы движения автобусов №30, 95 и 98 и маршруток №18, 19, 24 и 51. На время ремонтных работ на перекрестке Гусинобродского шоссе улицы Доватора их маршруты будут проходить через улицу Лазурную и безымянный проезд на улице Владимира Высоцкого, а также через улицы Есенина, Бориса Богаткова и Волочаевскую в зависимости от схемы движения.

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