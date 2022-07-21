Новосибирцев предупредили о ветре до 17 метров в секунду

Жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 22 июля, в Новосибирске обещают сильный ветер. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

- Скорость ветра ночью будет 5-10 метров в секунду. Днем – 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду, - сообщили в гидрометцентре.

Погода будет облачной, с кратковременными дождями и грозой. Ночью 15-17 градусов, днем потеплеет до 23 градусов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в область придут сильные грозы с 21 по 22 июля. Предупреждение действует до девяти часов вечера пятницы.

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