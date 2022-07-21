Проезд по Гусинобродскому шоссе в Новосибирске ограничат до 1 августа

Ограничения движения будут действовать до 1 августа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске с 11 часов вечера 22 июля до 25 июля закроется сквозной проезд на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора. Также будет сужена проезжая часть с нечетной стороны шоссе на 3,5 метра. Ограничения связаны с началом ремонтных работ на перекрестке.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.

Напомним, что работы на перекрестке будут проходить в четыре этапа и каждому из них будут соответствовать определенные ограничения для движения транспорта. Однако полностью проезд будет закрыт только в выходные по ночам, чтобы меньше мешать горожанам.

Ограничение будет проводиться в четыре этапа:

— 1 этап — с 22 до 25 июля — закрытие движения по улице Доватора перед пересечением с Гусинобродским шоссе и закрытие движения транспорта по правой полосе со стороны улицы Волочаевской;

— 2 этап — с 25 до 27 июля — закрываются средняя и левая полосы движения по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Волочаевской;

— 3 этап — с 27 до 29 июля — закрываются правая полоса движения по Гусинобродскому шоссе и проезд со стороны улицы Лазурной;

— 4 этап — с 29 июля до 1 августа — закрываются средняя и левая полосы движения по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Есенина.

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