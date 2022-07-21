Протоирей из Новосибирска планирует снять фильм про бездомных

Протоирей из Новосибирска хочет снять фильм про бездомных. Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Настоятель новосибирского собора Александра Невского отец Александр Новопашин собирается снять фильм про бездомных. Об этом он рассказал «ЧС-Инфо».

- Я начал работать над сценарием к фильму о бездомных. Материала достаточно. В Новосибирской епархии организован и много лет действует комплексный центр обслуживания граждан, которые остались без жилья, - сообщил отец Александр Новопашин.

Протоирей добавил, что люди без определенного места жительства – это не всегда наркоманы, алкоголики или бездельники. Многие оказываются на улице из-за действий мошенников или конфликта с родственниками.

В основу фильма могут войти истории сибиряков, проживающих в разных центрах для бездомных.

Ранее протоирей снял два фильма: «Меня это не касается» о проблеме наркомании, а также «Рядом с нами» про экстремистские движения в РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber