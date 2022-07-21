В Новосибирске до 5 августа ограничат проезд по улице Урицкого

В Новосибирске с 20 июля ограничен проезд по улице Урицкого. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 20 июля ограничен проезд по улице Урицкого. Об этом рассказали в муниципалитете.

— С 20 июля по 5 августа на 3, 5 метра сужена улица Урицкого в районе жилого дома по адресу: улица Максима Горького, 51, — сообщили в мэрии города.

Также, с 22 по 29 июля на 4 метра будет сужена проезжая часть по улице Октябрьской в районе административного здания № 78.

— Связаны ограничения с аварийным ремонтом теплотрассы, — добавили в муниципалитете.

Водителей просят быть внимательнее, руководствоваться знаками и соблюдать все правила дорожного движения.

Ранее в мэрии сообщали, что в Новосибирске 23, 24, 30 и 31 июля будет ограничено движение на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора. Там будут менять дорожное покрытие.

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