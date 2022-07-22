Новосибирская «Комсомолка» отправила больше тонны журналов детям Донбасса

Издательство отправило более 1,3 тонн детских изданий Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцы собрали более 5 тысяч книг в помощь жителям Донбасса. В рамках акции «Книги Донбассу» Новосибирский филиал «Комсомольской правды» передал более 1,3 тонн развивающих журналов для детей, которые выпускает наш издательский дом.

Среди изданий – номера ежемесячных журналов «КП.Литературная» «Фиксики», «Мимимишки», «Дисней. Король лев», «Царевны. Юные волшебницы», «Простоквашино» и другие детские произведения.

Издания переданы в рамках акции "Книги Донбассу" Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцы собрали большой объем книг: художественная, справочная, детская литература на русском языке. Волонтеры проводят акцию «Книги Донбассу» при поддержке министерства образования Новосибирской области и новосибирского отделения партии «Единая Россия». Это уже пятая партия гуманитарного груза, помимо книг на Донбасс из Новосибирска отправляются более 10 тонн муки, продукты длительного хранения, бутилированная питьевая вода.

Уже скоро этот гуманитарный груз прибудет в Ростовскую область, затем сотрудники МЧС распределят помощь и направят ее в регионы Донецкой и Луганской областей.

- В общей сложности Новосибирское реготделение партии сформировало и отправило более 120 тонн гуманитарного груза для беженцев и жителей ЛДНР. В первой партии в том числе отправили медицинское оборудование - аппараты ИВЛ и аппараты для подачи лекарственных препаратов, – сообщила КП-Новосибирск руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Швец.

Через 6 дней гуманитарный груз прибудет в Ростов Фото: Никита МАНЬКО

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