Мэр Новосибирска прокомментировал нелегальную торговлю на кольце ГБШ

На уличные лотки, расположенные прямо у рельсов, пожаловались водители трамвая № 13. Фото: "АСТ-54"
Мэр Анатолий Локоть прокомментировал несанкционированную торговлю на кольце Гусинобродского шоссе. Ранее на уличные лотки, расположенные прямо у рельсов, пожаловались водители трамвая № 13.
— Нам известно об этой проблеме. Это своего рода рудимент, доставшийся нам в наследство от Барахолки. Мы активно боремся с этой проблемой и планируем продолжать эту работу, — пояснил Анатолий Локоть во время «Часа прессы».
Градоначальник также отметил, что надеется на помощь полиции в решении этой проблемы. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирске у нелегальных торговцев изъяли полтонны овощей в ходе совместных рейдов мэрии и полиции.
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