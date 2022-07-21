На 2 года условно осудили новосибирца за дебош в самолете до Магадана

Когда самолет приземлился в аэропорту Магадана, дебошира уже ждала полиция.
Фото: Александр ГЛУЗ
36-летнего мужчину осудили на 2 года условно за дебош на рейсе Новосибирск — Магадан. Его обвиняли по статье 213 УК РФ за хулиганство на воздушном транспорте.
— В сентябре 2021 года подсудимый, находясь на борту самолета «Новосибирск — Магадан», вел себя агрессивно, мешал обслуживающему персоналу, курил, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками, создавая угрозу безопасности полета, — рассказали в Восточном МСУТ СК России.
Хулигана экипажу и пассажирам пришлось терпеть до прибытия самолета в аэропорт Магадана. Там его уже ждали сотрудники полиции.
В итоге дебошира осудили на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года.
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