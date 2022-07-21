В Новосибирске мужчина напал на пенсионерку, проломив ей голову

Мужчина заходит в подъезд вместе с пострадавшей, через некоторое время выходит и убегает. Фото: кадр из видео

В Новосибирске мужчина напал на пенсионерку в подъезде дома №33 по улице Богдана Хмельницкого. Произошло это днем 18 июля.

— Пенсионерку с несколькими переломами и черепно-мозговой травмой увезли на скорой в больницу. Камера наружного наблюдения зафиксировала преступника и то, как он попал в подъезд, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

На кадрах видно, что пострадавшая женщина с сумками некоторое время стоит у двери в подъезд. Злоумышленник сначала проходит мимо, оглядываясь, а потом возвращается уже в маске. Он делает вид, что ему в тот же подъезд и заходит вместе с пострадавшей. Через некоторое время мужчина выходит и убегает.

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