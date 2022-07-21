Первый этап благоустройства парка в пойме Ельцовки-1 в Новосибирске планируют завершить в этом году

Первый этап благоустройства парка в пойме Ельцовки-1 могут завершить в 2022 году. Фото: мэрия Новосибирска

Первый этап благоустройства парка в пойме Ельцовки-1 могут завершить в 2022 году. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

- Благоустраивают территорию в районе дома на улице Танковой, 24, - отметили в публикации.

На территории оборудуют центральную площадку, где в зимнее время зальют каток и поставят новогодняя ель. А еще там можно будет расположить трансформируемую сцену.

- Установят павильон для проката, а вдоль реки проложат экотропу. Кроме того, сделают смотровую площадку, с которой будет открываться вид на устье реки, - рассказали в мэрии.

Еще одним подарком для местных жителей станет родник.

Ранее КП-Новосибирск писала, что концепцию благоустройства парка в пойме реки Ельцовка-1 утвердили.

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