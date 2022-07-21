Летнее сумасшествие! В Новосибирской области выпал град размером с орех

В Новосибирской области выпал крупный град. Фото: АСТ-54 Black
В селе Кокошино Чулымского района выпал крупный град. О природной аномалии в середине лета рассказали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Кусочки льда были размером с орех. Они засыпали землю, приведя местных жителей в шок. Ведь никто не ожидал увидеть град в 20-х числах июля.
В комментариях к публикации интернет-пользователи выразили свое удивление.
- Вот погода дает. То морозы, то сейчас град.
- Ничего себе! - отреагировали сибиряки.
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