Летнее сумасшествие! В Новосибирской области выпал град размером с орех

В Новосибирской области выпал крупный град. Фото: АСТ-54 Black

В селе Кокошино Чулымского района выпал крупный град. О природной аномалии в середине лета рассказали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Кусочки льда были размером с орех. Они засыпали землю, приведя местных жителей в шок. Ведь никто не ожидал увидеть град в 20-х числах июля.

В комментариях к публикации интернет-пользователи выразили свое удивление.

- Вот погода дает. То морозы, то сейчас град.

- Ничего себе! - отреагировали сибиряки.

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