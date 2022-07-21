Нацпроект БКД сделает дорогу в Шерегеш удобнее для новосибирцев

По словам замминистра, на двух участках дороги уже выполнили подготовительные работы. Фото: Правительство по НСО

По национальному проекту БКД в Новосибирской области идет ремонт на четырех участках дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий», которая ведет к горнолыжному курорту в поселке Шерегеш. Работы ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер отметил, что в области сформирована опорная сеть дорог, и автодорога «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» одна из таких трасс. В текущем году здесь отремонтируют 17 километров дорожного полотна: полностью обновят асфальтовое покрытие, укрепят обочины, установят барьерные ограждения и новые дорожные знаки.

— Данная дорога очень популярна у жителей Новосибирской области. По ней можно добраться в Кемеровскую область, в том числе, Новокузнецк и к месту популярному отдыха — посёлку Шерегеш. Интенсивность движения на трассе составляет более 15 тысяч автомобилей в сутки, что сопоставимо по объему машин на федеральных трассах, — рассказал Игорь Миллер. По словам замминистра, на сегодняшний день уже выполнены подготовительные работы на двух участках, а именно: демонтированы дорожные знаки, срезано старое асфальтовое полотно, а также очищены и укреплены русла труб.

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