В Новосибирске заметили скопление мертвых крылатых «невест»

В Новосибирске дорогу засыпали тельца мертвых поденок. Фото: Алексей ЯНОВСКИЙ

На Разъезде Иня дорогу засыпали тельца мертвых поденок. В чем причина массовой гибели насекомых, КП-Новосибирск объяснил биолог Алексей Яновский.

- Личинки этих насекомых много недель растут в толще воды или на дне. В середине июля личинки превращаются во взрослых крылатых особей, которые одновременно все поднимаются с поверхности водоема. Они взлетают ввысь, роятся, спариваются и тут же погибают. Самки успевают перед гибелью отложить яйца на поверхности водоема. Живут взрослые поденки считанные часы. Отсюда и название, - рассказал ученый.

Поденок женского рода называют «невестами». По словам биолога, причина в белой окраске их крыльев.

- Это крылатое насекомое выглядит очень нарядно, словно невеста в белом платье и фате. Поденки, кстати, безобидны. Единственное неудобство от них заключается в том, что погибающие насекомые могут попасть на решетки радиаторов автомобилей, проезжающих по мосту в часы массового лета, - объяснил в разговоре с КП-Новосибирск Алексей Яновский.

Ученый добавил, что личинки поденок и погибшие взрослые насекомые служат кормом для рыбы в реках, а также очищают воду.

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