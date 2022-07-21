Под Новосибирском работники скосили траву вместе с высаженными под окнами цветами

Цветы срезали вместе с травой. Фото: предоставлено местным жителем

В Новосибирской области цветы скосили вместе с травой на придомовом участке. Об этом сообщили в группе «Город Обь Онлайн».

- Это произошло по адресу Военный Городок, 104. Работники скосили траву, а вместе с ней и цветы. Женщины, стоявшие рядом, рассуждали о том, что они вложили в эти цветы свою душу, деньги и время, - пишет в группе очевидец ситуации.

Мужчина даже сфотографировал это безобразие. На кадрах видно, что среди скошенной травы лежали остатки от красивых цветов.

- Мне кажется, что нужно как минимум обратиться к жильцам с извинениями, возмещением материального ущерба и морального вреда, - рассуждает очевидец.

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