В Новосибирске обломанные березовые ветки повисли на проводах

Дерево весит на проводах уже две недели. Фото: «ЧП Новосибирск».
В Первомайском районе Новосибирска береза упала на провода. По словам очевидцев, произошло это две недели назад, и с тех пор ее никто так и не убрал несмотря на жалобы. Дерево грозит оборвать провода у дома №46 по улице Марата.
— Две недели назад звонили в аварийную службу. Там нас поблагодарил за звонок. Береза же продолжает весить на проводах. Такими темпами она их оборвет, — поделился подписчик паблика «ЧП Новосибирск».
Ранее КП-Новосибирск, что в одном из сквером Центрального района во время последней сильной грозы в начале июля разломилось дерево. Его сломанная часть повисла над землей рядом с детской площадкой. Ветку никто так и не убрал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске сломанное грозой дерево повисло над детской площадкой
По словам местных, его не могут убрать уже две недели (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер