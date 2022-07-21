В Новосибирске обломанные березовые ветки повисли на проводах

Дерево весит на проводах уже две недели. Фото: «ЧП Новосибирск».

В Первомайском районе Новосибирска береза упала на провода. По словам очевидцев, произошло это две недели назад, и с тех пор ее никто так и не убрал несмотря на жалобы. Дерево грозит оборвать провода у дома №46 по улице Марата.

— Две недели назад звонили в аварийную службу. Там нас поблагодарил за звонок. Береза же продолжает весить на проводах. Такими темпами она их оборвет, — поделился подписчик паблика «ЧП Новосибирск».

Ранее КП-Новосибирск, что в одном из сквером Центрального района во время последней сильной грозы в начале июля разломилось дерево. Его сломанная часть повисла над землей рядом с детской площадкой. Ветку никто так и не убрал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске сломанное грозой дерево повисло над детской площадкой

По словам местных, его не могут убрать уже две недели (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер