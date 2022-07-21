Новосибирск занял последнее место в рейтинге самых «умных» городов

Новосибирск оказался на последнем месте в рейтинге самых «умных» городов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Министерство строительства РФ опубликовало индекс IQ городов с населением более одного миллиона человек. Новосибирск занял последнее место в рейтинге.

Минстрой оценивал ход и эффективность цифровой трансформации городского хозяйства РФ. Итоги подведены за 2021 год.

В тройку лидеров вошли Москва (IQ 117), Санкт-Петербург (IQ 98) и Нижний Новгород (IQ 88).

В рейтинге самых «умных» городов с населением более одного миллиона человек Новосибирск занял 15-е место.

- Его IQ оценивают в 34 балла, - отметили на сайте Минстроя.

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