Новосибирская школьница-рокерша решила стать онкологом, заболев редкой формой саркомы

Ксения даже в палате продолжила писать песни и играть на гитаре. Фото: Предоставлено родителями Ксении // save-life.ru

Новосибирцы собирают помощь 16-летней Ксении Болотиной, школьнице-рокерше, которая борется с редкой формой онкологии. В декабре 2021 года врачи выявили у девушки саркому, она стала шестой пациенткой в России с таким диагнозом.

- Три года назад я сильно ударилась ногой дома, голень стала периодически болеть. Лечение магнитами и прогреванием не помогало, а потом меня направили к онкологу. Врач «ЕвроМед клиники» выявил у меня саркому, 7 декабря 2021 года вырезали опухоль в детской больнице №3, – рассказала КП-Новосибирск девятиклассница Ксения Болотина.

Девушка была старостой класса, вела школьную стенгазету, готовилась к поездке во всероссийский детский лагерь «Океан», но болезнь помешала планам. Ксюша не вылезала из больниц из-за химиотерапии. Ей пришлось даже уйти из группы Rack Doll. Чтобы не скучать, девушка взяла с собой гитару в палату.

- В больнице я готовилась к экзаменам и сочиняла песни, дописывала старый материал из группы, пела их. Потом мне привезли калимбу, которую называют африканским фортепиано, я играла и выкладывала в соцсети. У меня получаются светлые, яркие песни – в стиле музыки Sirotkin, наверное. Поддержка родных, друзей, музыкантов помогла мне справиться со страхом, – рассказала Ксения Болотина.

Активистка и староста класса хотела идти на госслужбу, но теперь решила стать врачом. Фото: Предоставлено родителями Ксении

Более полугода Ксения провела в больницах, рядом с ней была мама – учитель начальных классов. Папа-менеджер и сестра-журналист поддерживали девушку как могли, но семье потребовалась помощь благотворительного фонда для оплаты авиабилетов.

- Сейчас я попала на обследование в клинику Рогачева в Москве, моя саркома почти неизученная, но ее успешно лечат. Прогнозы хорошие – я практически в ремиссии, осталась лучевая терапия для победы над болезнью. Мечтаю, что смогу выпустить альбом и попасть на концерт Sirotkin, – призналась Ксения. – Раньше хотела поступать в РАНХиГС, но после этих испытаний мечтаю стать онкологом и помогать людям.

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь Ксении Болотиной в борьбе с саркомой, обратитесь в благотворительный фонд «Защити Жизнь» по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber