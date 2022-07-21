В Новосибирске ищут мужчину, который пропал с территории больницы

В Новосибирске с территории больницы пропал мужчина. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске ищут 49-летнего Андрея Гридневского (Тестова). Об исчезновении мужчины КП-Новосибирск рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

- Мужчина имеет комплекс серьезных заболеваний, которые требуют медицинской помощи и приема специальных препаратов. Сибиряк находился на лечении в медучреждении. 19 июля он вышел на улицу и обратно не вернулся. Без приема препаратов его состояние может ухудшиться, - сообщила Алеся Яблонских.

По ее словам, мужчина может быть дезориентирован.

- По месту проживания мужчина не вернулся. По месту прохождения лечения тоже не появился, - добавила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в темно-серую кофту, темные спортивные штаны и черные сланцы.

Всех, кто знает что-либо о местоположении Андрея Гридневского (Тестова), просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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