В Новосибирске завершились поиски 50-летнего мужчины без зубов с генетическим заболеванием

В Новосибирске нашли пропавшего 50-летнего мужчину. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске нашли 50-летнего Владимира Мартынюка. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, мужчина пропал в среду, 20 июля. Он сбежал из специализированного учреждения, в которое был помещен на время отъезда его опекунов.

- Поиск продолжался вчера вечером, ночью и рано утром. Мы распространили информацию о пропаже мужчины по социальным сетям. И это сработало. Нам позвонила девушка и сказала, что сейчас находится рядом с Владимиром. На место прибыл наш автономный экипаж. Координатор подтвердил, что это был наш пропавший, - рассказала Алеся.

Об этом сразу же сообщили заявителям и в полицию.

- На место достаточно оперативно приехал экипаж полиции. Мужчину забрали. Он находился в нормальном состоянии, внешних признаков травмирования не обнаружили, - добавила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт».

Владимира решили отвезти к месту проживания. Туда должны были подъехать родные мужчины.

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