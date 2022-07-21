Куйбышев готовится к инвестициям в теплоснабжение

Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаил Мишустина вышло 20 июля.

Это позволит привлечь инвестиции в теплоснабжающую инфраструктуру города.

Куйбышев стал 12-м муниципалитетом в контуре СГК, перешедшим в ценовую зону теплоснабжения (метод альткотельной).

Напомним, в январе этого года премьер-министр уже подписал аналогичное распоряжение в отношении Новосибирска. Это позволило начать реализацию большой инвестиционной программы в тепловом хозяйстве города. Весной были начаты работы в Новосибирске, где перекладка тепловых магистралей выросла в 6 раз по сравнению с 2021 годом.

Начало было положено в 2018 году, когда первым городом страны, практически применившем новую модель, стал Рубцовск (Алтайский край). К настоящему времени масштабные инвестиционные проекты по ремонту и перекладке тепловых сетей выполняются в Барнауле и Бийске (Алтайский край), в Красноярске и Канске (Красноярский край), а также в Кемерове, Абакане и Усть-Абакане. Благодаря альткотельной в 2021 году были построены новые тепловые магистрали от Абаканской ТЭЦ в город Черногорск (Хакасия) и от Беловской ГРЭС в город Белово (Кузбасс).