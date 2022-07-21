В СК проводят проверку после того, как в Новосибирске электропоезд сбил девочку

В СК проводят проверку по факту травмирования девочки на железной дороге в Новосибирске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске по факту травмирования 14-летней девочки на железной дороге организовали проведение доследственной проверки. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 21 июля, на остановочной платформе Новогодняя.
- По предварительным данным, 14-летняя девочка в наушниках вышла на железнодорожные пути, разговаривая по телефону. Это помешало ей услышать сигналы, которые подавал машинист электропоезда, - рассказали в СК.
Пострадавшую отвезли в больницу.
- По данному факту Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, - добавили в публикации.
Ранее КП-Новосибирск писала, что, со слов очевидца, инцидент произошел в районе 8 часов утра. Девочка переходила железнодорожный путь по переходу и не убедилась, едет ли электричка.
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