В Новосибирске поймали грабителей-паркурщиков, которые месяц терроризировали кафе

В Новосибирске поймали банду грабителей. Фото: стоп-кадры.

В Новосибирске поймали банду активных грабителей, которые весь июль выбивали стекла в одном и том же кафе в Ленинском районе. Кроме того, они воровали продукты и деньги из кассы. Теперь владельцы кафе могут вздохнуть спокойнее. Об этом КП-Новосибирск сообщила сотрудница заведения Алена Белоус.

– Ночью они проникли в магазин недалеко от нас, где были пойманы приехавшими сотрудниками охраны, – рассказала девушка КП-Новосибирск.

На этот раз хулиганов было уже трое. Один стоял «на шухере», двое по отработанной схеме выбили стекло и влезли в магазин.

Грабителей поймали охранники, но дальнейшая судьба паркурщиков пока неизвестна.

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