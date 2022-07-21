Новосибирцев предупредили о коровах, разгуливающих по оживленной городской трассе. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 21 июля, на оживленной трассе в Новосибирске заметили стадо коров. Животных, разгуливающих по дороге среди машин, сняли на видео очевидцы.

– Ходят в районе «Фудсиба», – уточнили новосибирцы, снявшие бурёнок на видео.

Горожане призвали водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее КП-Новосибирск писала о лосях, которые выбежали на обочину на улице Баганской.

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