Новосибирцев предупредили о коровах, разгуливающих по оживленной городской трассе. Фото: стоп-кадр.
В четверг, 21 июля, на оживленной трассе в Новосибирске заметили стадо коров. Животных, разгуливающих по дороге среди машин, сняли на видео очевидцы.
– Ходят в районе «Фудсиба», – уточнили новосибирцы, снявшие бурёнок на видео.
Горожане призвали водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.
Ранее КП-Новосибирск писала о лосях, которые выбежали на обочину на улице Баганской.
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