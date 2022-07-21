Сибирячка попалась в погоне за красотой

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

20 июля в 11.02, когда в магазин профессиональной косметики и парикмахерского оборудования на улице Каменской вошла неприметная, на первый взгляд, покупательница, двое продавцов переглянулись и одновременно нажали на тревожные кнопки вызова охраны.

Дело в том, что меньше месяца назад эта же гражданка, пойманная на краже дорогостоящей косметики в этом же самом магазине, устроила натуральный дебош: кидалась в продавцов и директора первыми попадавшимися под руку флаконами и бутылками, а потом убежала.

Воровку-хулиганку в магазине запомнили хорошо. Поэтому вчера, как только она вошла, продавцы сразу же вызвали группу быстрого реагирования. Увидев входящих в магазин бойцов ГБР в форменной одежде, воровка машинально сбросила на пол два баллона средств по уходу для волос, которые, как потом призналась, намеревалась украсть.

Задержанная не отпиралась и не юлила - рассказала «гвардейцам», что ей 33 года, она имеет высшее образование, но по профессии никогда не работала. Себе на жизнь она зарабатывает кражами товаров из магазинов одежды и косметики, которые потом перепродает.

В момент передачи полицейским профессиональная воровка посетовала, что давно уже хочет бросить воровать и исправиться, но пока это не получается.