Новосибирский травматолог рассказал об опасности самокатов

Агамян Артем Рубенович врач-травматолог КГ Авиценна. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Лето - время велосипедов, мотоциклов, самокатов. А у травматологов появляется очень много пациентов.

- Самокаты сегодня, пожалуй, самый опасный вид транспорта. Скорость вроде бы небольшая - до 24 км/ч. Однако даже на такой небольшой скорости падение на жесткий асфальт приводит к довольно серьезным травмам - переломам рук или ног, обширным повреждениям кожи, которые потом долго заживают, - рассказывает КП-Новосибирск врач - травматолог-ортопед медицинского центра «Авиценна» Артем Агамян.

Высокую травматичность самокатов Артем Рубенович объясняет отсутствием контроля за этим видом транспорта.

- Самокаты есть где угодно. Ими могут воспользоваться и дети, и взрослые, в том числе и не совсем трезвые горожане. Ограничений здесь нет, поэтому люди, особенно дети и подростки, считают самокат игрушкой и нередко используют его не для передвижения, а для баловства: пытаются делать трюки, прыгать через поребрики, не имея соответствующей подготовки. Такое поведение может закончиться падением, ссадинами, ушибами, повреждениями конечностей и даже переломами лицевых костей. Ведь самокатчики не используют защитное снаряжение, - уточняет доктор.

Чаще всего травмируются дети и парни в возрасте 18 - 30 лет.

Вторая частая причина летних травм - отдых у воды, особенно на тех пляжах, которые считаются дикими.

- Очень много травм и в воде, и на берегу случается из-за битого стекла. Чаще это происходит в тех местах, где купание не разрешено: люди отдыхают, оставляют мусор, в том числе и стеклянные бутылки, в итоге такая бутылка становится потенциальным источником травм, если ее случайно разобьют, - поясняет Артем Агамян.

Батуты - еще одно развлечение, чреватое травмами.

- Ничего не имею против современных батутов с планкой. Это дает хорошую кардионагрузку для организма. Не вижу вреда в батутных центрах, где все прыжки и занятия должны проводиться под контролем тренеров. Опасность представляют батуты, которые люди покупают для загородного отдыха. Бесконтрольные прыжки могут закончиться травмой позвоночника и у детей, и у взрослых. Все-таки батут - это в большей степени спорт, чем развлечение, - предупреждает травматолог.

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