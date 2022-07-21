Новосибирец пожаловался на сломанную ветку березы, опасно нависшую над дорогой

Новосибирец пожаловался на сломанную ветку березу, опасно нависшую над дорогой. Фото: предоставлено Антоном.

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук от березы отломилась огромная ветка и нависла над дорогой. Местные жители боятся, что она придавит прохожих или повредит машины.

– Второй день она свисает у дома 396. Ветку обломали дорожники. Находясь на проводах, она создаёт угрозу пешеходам и припаркованным автомобилям, – рассказал КП-Новосибирск очевидец Антон.

По словам мужчины, горожане обратились в ЖЭУ, МЧС и администрацию.

– Второй день никого нет. Ветку по-прежнему не убрали. Непонятно, чего ждут, – добавил новосибирец.

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