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Общество21 июля 2022 5:31

Новосибирец пожаловался на сломанную ветку березы, опасно нависшую над дорогой

Мужчина уверен, упав, он навредит людям или машинам
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирец пожаловался на сломанную ветку березу, опасно нависшую над дорогой. Фото: предоставлено Антоном.

Новосибирец пожаловался на сломанную ветку березу, опасно нависшую над дорогой. Фото: предоставлено Антоном.

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук от березы отломилась огромная ветка и нависла над дорогой. Местные жители боятся, что она придавит прохожих или повредит машины.

– Второй день она свисает у дома 396. Ветку обломали дорожники. Находясь на проводах, она создаёт угрозу пешеходам и припаркованным автомобилям, – рассказал КП-Новосибирск очевидец Антон.

По словам мужчины, горожане обратились в ЖЭУ, МЧС и администрацию.

– Второй день никого нет. Ветку по-прежнему не убрали. Непонятно, чего ждут, – добавил новосибирец.

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