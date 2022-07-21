Новосибирец снял на видео лосей, бегущих по обочине. Фото: стоп-кадр.
В четверг, 21 июля, житель Новосибирска снял на видео бегущих по обочине лосей. Кадрами мужчина поделился в соцсети.
– Сохатых заметили рано утром на Баганской улице, – уточнили в паблике «АСТ-54».
На видео видно, что два пугливых лося бежали по обочине дороге, а потом скрылись за деревьями.
Подписчики предположили, что лесные жители вышли к дороге в поисках воды:
– С водой в этом году проблемы, многие источники пересохли. Вот лоси и выходят на дороги, принимая асфальт за речку, – написали комментаторы.
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