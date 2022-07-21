В Новосибирске ребенок на самокате вылетел под колеса легковушки. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске во дворе на улице Высоцкого под колеса машины вылетел мальчик на самокате. Инцидент, который чудом не закончился плачевно, попал на запись видеорегистратора.

– Отличная реакция рега спасла от ДТП с участием юного пилота самоката у дома № 37 на улице Высоцкого, – написали в паблике «АСТ-54».

На видео к посту видно, что водитель ехал по дворовой территории. На повороте ему под колеса вылетел мальчик на самокате. Он резко затормозил и упал. Наезда избежать удалось. Судя по всему, ребенок отделался испугом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber