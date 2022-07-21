В Сибири 4-летний мальчик утонул в машине, скатившейся в воду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемеровской области семейный отдых у водоема закончился страшной трагедией – гибелью четырехлетнего ребёнка. Подробности раскрыли в «Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.

– 19 июля женщина с 4-летним сыном и родственниками отдыхали на берегу одного из водоемов Кемеровского района. Машина стояла рядом. Вечером пошел дождь, и мальчика посадили в автомобиль с заведенным двигателем. Спустя некоторое время машина поехала и скатилась в воду, — передают журналисты.

Малыш не смог выбраться из машины и утонул. Мертвого ребенка извлекли из авто в ходе поисковых мероприятий.

По факту ЧП в СК завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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