В Сибири 4-летний мальчик утонул в машине, скатившейся в воду.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Кемеровской области семейный отдых у водоема закончился страшной трагедией – гибелью четырехлетнего ребёнка. Подробности раскрыли в «Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.
– 19 июля женщина с 4-летним сыном и родственниками отдыхали на берегу одного из водоемов Кемеровского района. Машина стояла рядом. Вечером пошел дождь, и мальчика посадили в автомобиль с заведенным двигателем. Спустя некоторое время машина поехала и скатилась в воду, — передают журналисты.
Малыш не смог выбраться из машины и утонул. Мертвого ребенка извлекли из авто в ходе поисковых мероприятий.
По факту ЧП в СК завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
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