Новосибирская область получила к юбилею виртуальный гид для туристов

Фото: компания «МТС».

Путеводитель подготовлен к 85-летию образования Новосибирской области совместно с Новосибирским государственным краеведческим музеем.

Абоненты МТС, которые прибывают в Новосибирскую область любым видом транспорта, получат приветственное смс-сообщение со ссылкой на виртуальный гид. Турист «в один клик» попадет на сайт, где собрана важная информация для гостей региона: не только описание и фотографии мест края, где можно интересно и разнообразно провести время, но и полезные ссылки и телефоны, куда обращаться в сложных ситуациях. Пользоваться гидом смогут абоненты всех операторов мобильной связи.

Академгородок и Обское море, Новосибирский Зоопарк и НОВАТ, озеро Карачи и самый длинный метромост, мамонт Самсон и Бердские скалы, - в мобильный гид вошли как знаковые места и архитектурные памятники, так и природные достопримечательности. Собирательный образ региона завершает раздел «Местная кухня», куда вошли популярные местные блюда.

Фото: компания «МТС».

- Новосибирская область - регион с уникальной туристской инфраструктурой, нам есть чем порадовать гостей. Интерес к местному туризму сегодня растет, и мы поддерживаем этот тренд, благоустраивая природные территории и исторические места - Заельцовский парк, Бердский острог, смотровую площадку на набережной, эко-тропу «Зверобой». Виртуальный гид от компании МТС поможет сделать пребывание гостей в Новосибирской области комфортным и максимально насыщенным, чтобы как можно больше гостей могли оценить и полюбить наши достопримечательности с первой минуты пребывания в регионе, - комментирует руководитель Туристско-информационного центра Новосибирской области Екатерина Углянская.

- Наша удивительная природа, как и сам Новосибирск, прозванный «Сибирским Чикаго», привлекают все больше путешественников со всей России. Виртуальный путеводитель, который мы запустили к 85-летнему юбилею области, содержит рекомендации для культурного, гастрономического и природного туризма. Путешественники узнают о достопримечательностях Новосибирска и о многих знаковых местах нашей области. Это поможет гостям нашего региона оценить красоту нашей природы и сибирское гостеприимство, - рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Входящее SMS-сообщение со ссылкой на онлайн-путеводитель - бесплатно для всех абонентов, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется.