В Новосибирске 55-летний рецидивист 4 раза ударил приятеля в шею ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на ранее судимого 55-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Он жестоко расправился с приятелем. Подробности сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи установили, что 19 июля подозреваемый с приятелем распивали спиртное в доме на улице Грибоедова. В ходе посиделок они поссорились. Фигурант по делу взял нож и не менее 4-х раз ударил им собутыльника в шею. Пострадавший от полученных травм умер. Подозреваемый сам вызвал полицию и сознался в преступлении, – уточнили в Следственном комитете.

Агрессора задержали и доставили к следователю. Его планируют отправить в СИЗО.

Следователи проводят комплекс мер, направленных на сбор доказательств по делу.

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