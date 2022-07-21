В Заельцовском парке Новосибирска временно закрыли детский игровой комплекс из-за нарушений в конструкции

В Заельцовском парке закрыли детскую площадку. Фото: Анна Терешкова.
В четверг, 21 июля, в Заельцовском парке временно закрыли деревянный детский комплекс для лазания. Там нашли серьезные нарушения. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
– При тестировании этого оборудования были выявлены замечания и недостатки, выдано предписание поставщику. После того, как по результатам заключения подрядчик устранит дефекты или заменит оборудование, площадки вновь будут открыты, – написала вице-мэр в своем Telegram-канале.
Анна Терешкова объяснила КП-Новосибирск, что именно не понравилось технической комиссии:
– На фотографиях видно, что там треснуло дерево. Скорее всего, недосушили. Из-за трещин конструкции могут лопнуть. Будут заменять опоры. Скоро проведут экспертизу, будет ясно, сколько времени понадобится, чтобы обновить комплекс, – уточнила КП-Новосибирск вице-мэр.
Также Анна Терешкова добавила, что пока на детских площадках никто не травмировался. Экспертизу проводят как раз для того, чтобы избежать подобных случаев.
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