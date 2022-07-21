Синоптики выпустили штормовое предупреждение о грозе в Новосибирской области

На Новосибирскую область надвигается шторм. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирскую область придут сильные грозы с 21 по 22 июля. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

– Гроза. Период предупреждения до 21 часа 22 июля, – сообщили синоптики.

Сейчас в Новосибирске пасмурно, с запада надвигается гроза и ливень. Несмотря на теплую погоду до + 27 градусов, порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

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