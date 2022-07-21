В шесть районов Новосибирской области впервые проведут природный газ по сети

В шесть районов Новосибирской области проведут газ впервые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители шести районов Новосибирской области получат доступ к природному газу. Такая возможность у населения отдаленных районов появится впервые благодаря дополнительному финансированию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– В Чистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский, Сузунский районы и город Тогучин природный газ по сети придёт впервые, – рассказали в пресс-службе.

Объемы вложений в догазификацию увеличат десятикратно по соглашению между областным правительством и компанией «Газпром».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области в 10 раз увеличат финансирование газификации.

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