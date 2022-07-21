В дачном посёлке под Новосибирском перевернулся летевший на бешеной скорости пикап. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирской области в дачном посёлке Ягодная, в обществе «Энергостроитель» перевернулся пикап Mitsubishi L200. Об этом очевидцы аварии рассказали в соцсети. Они опубликовали кадры с места аварии.

– Произошло ДТП вечером 20 июля. Очевидцы утверждают, что водитель авто и его пассажир были пьяными, – уточнили в паблике «АСТ-54».

По словам свидетелей, машина на бешеной скорости летела по посёлку. Водитель не справился с управлением – угодил в яму колесом, после чего перевернулся.

Судя по кадрам, авто получило весомые повреждения. А вот водитель и пассажир, по информации очевидцев, серьёзно не пострадали.

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