Рассказываем про пробки в Новосибирске 21 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 21 июля 2022 года: сложно проехать по Октябрьскому мосту. Движение также затруднено по проспекту Карда Маркса и площади Лыщинского. Об этом сообщает «2ГИС».
На левом берегу пробки сковали улицы Ватутина, Станиславского, Котовского. Затруднено движение по Станционной, Широкой и Сибиряков-Гвардейцев.
На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина, Бориса Богаткова, Кирова и Добролюбова.
Уровень пробок на утро 21 июля 2022 года в Новосибирске достиг 3-х баллов.
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