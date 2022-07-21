Рассказываем про пробки в Новосибирске 21 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 21 июля 2022 года: сложно проехать по Октябрьскому мосту. Движение также затруднено по проспекту Карда Маркса и площади Лыщинского. Об этом сообщает «2ГИС».

На левом берегу пробки сковали улицы Ватутина, Станиславского, Котовского. Затруднено движение по Станционной, Широкой и Сибиряков-Гвардейцев.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина, Бориса Богаткова, Кирова и Добролюбова.

Уровень пробок на утро 21 июля 2022 года в Новосибирске достиг 3-х баллов.

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