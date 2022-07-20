В Новосибирске перекресток улиц Блюхера и Ватутина закроют для проезда транспорта

До 25 июля будет перекрыт перекресток улиц Блюхера и Ватутина будет закрыт для проезда транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 6 утра 22 июля до 25 июля будет перекрыт перекресток улиц Блюхера и Ватутина будет закрыт для проезда транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

— Ограничение связано с проведением работ по ремонту теплотрассы, проходящей под трамвайными путями, в районе пересечения улиц Блюхера и Ватутина, — сообщили в муниципалитете.

Водителей просят быть внимательнее, соблюдать все правила дорожного движения и руководствоваться знаками.

С 6 часов 22 июля до 6 часов 25 июля движение автобусов будет организовано следующим образом:

— № 10 (в прямом и обратном направлениях) — ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, проспект Карла Маркса, ул. Космическая, ул. Блюхера, далее — по действующей схеме;

— № 96 (в прямом и обратном направлениях) — площадь Труда, ул. Станиславского, площадь Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме.

Движение трамваев на перекрестке улице Блюхера и улице Ватутина будет прекращено с 22 часов 22 июля до 6 часов 25 июля. На этот период работа трамвайных маршрутов будет организована по следующим схемам:

— № 15 (в прямом и обратном направлении) — по схеме «Бугринская роща — М. «Площадь Маркса»;

— № 18 (в прямом и обратном направлении) — по схеме «Пос. Чемской — М. «Площадь Маркса».

Трамвайный маршрут № 8 будет закрыт.

Схемы движения трамвайных маршрутов № 2, 3, 10, 16 останутся без изменений.

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