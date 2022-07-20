В Новосибирской области 7 мужчин будут судить за охоту на лося

В Новосибирской области 7 мужчин будут судить за незаконную охоту на лося. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области 7 мужчин будут судить за незаконную охоту на лося. Их поймали, когда они везли тушу убитого животного домой.

— Полицейские остановили два легковых автомобиля, в которых находились несколько мужчин. В ходе осмотра транспортных средств обнаружено мясо, предположительно, дикого животного — лося, гладкоствольные ружья и патроны, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. — В ходе обысков у мужчин также изъяли 285 патронов для охотничьего оружия, 55 патронов для боевого оружия, четыре единицы охотничьего оружия, четыре снегохода. При этом лицензии на охоту у них не было.

Позже выяснилось, что эти же сибиряки причастны к незаконной добыче на охоте еще четырех диких животных. Материальный ущерб животному миру Новосибирской области составил 300 тысяч рублей.

Сейчас их уголовное дело направлено в Чулымский районный суд.

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