В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате

В Новосибирске иномарка сбила школьника на самокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника на самокате. ДТП случилось в Кировском районе вечером в среду, 20 июля.

— В 18:28 37-летний водитель автомобиля «Кио Рио» ехал по двору дома № 446 на улице Сибиряков-Гвардейцев, где сбил 8-летнего мальчика, переезжавшего дорогу на самокате, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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