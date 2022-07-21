Погода в Новосибирске на 21 июля 2022 года: захватите зонты и дождевики

В Новосибирске снова будет дождливо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 21 июля 2022 года снова будет облачной и дождливой. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в городе составит +14…+16 градусов, днем — +21…+23. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем пройдет дождь с грозой. Подует юго-восточный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В районах области, несмотря на дождливую погоду, придет жара до +24 градусов, местами температура достигнет +29.

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