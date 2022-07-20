Новосибирский фотограф снял плато Путорана с высоты

Плато изрезано большими и маленькими каньонами: в одних текут небольшие речки, другие - хранят в себе озера. Фото: Владимир Махоров

Новосибирский фотограф Владимир Махоров побывал на плато Путорана в Красноярском крае. Он поделился своими впечатлениями и фотографиями в соцсетях.

По словам Владимира, когда поднимаешься на плато и смотришь вниз, оказывается, что местность довольно плоская. Фото: Владимир Махоров

— Каким вы себе представляете плато? Большая часть туристов едет на озеро Лама — это одно из самых красивых озёр на суровой северной местности. Снизу со стороны озера кажется, что находишься среди массивных столовых гор. Перепад высоты от уровня воды до вершины плато около тысячи метров, — поделился фотограф в соцсетях.

По его словам, массивность гор всего лишь иллюзия. Стоит взойти на плато, и окажется, что местность вокруг плоская, но изрезана каньонами самой разной величины.

Владимир хотел облететь плато и его озера и в итоге исполнил свою мечту. Фото: Владимир Махоров

— Плато Путорана — дикое и пустынное место. Мне всегда было интересно, а как оно выглядит где-то там далеко за горизонтом. Как выглядят другие озёра, которые такие же вытянутые в длину, как Лама. Мы с другом фантазировали, как было бы круто прилететь туда на гидросамолёте и приводниться на озеро Лама, — рассказал Махоров.

В итоге мужчина исполнил свою задумку вместе с другом. В компании с опытными пилотами на двух самолётах-амфибиях они приводнились на озеро Лама.

По словам Владимира, плато Путорана — дикое и пустынное место. Фото: Владимир Махоров

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