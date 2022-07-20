В Новосибирске ждут теплую погоду до +24 градусов и дожди

До конца рабочей недели будет теплая, но дождливая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске до конца рабочей недели будет теплая, но дождливая погода. Также ожидаются грозы и ветер до 12 метров в секунду.

— В четверг, 21 июля, ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов, днем же воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В пятницу, 22 июля, ночью будет +14…+16 градусов, днем — +22…+24 градуса. Кратковременный дождь с грозой, ветер южный 7-12 метров в секунду, — рассказали синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, 23 июля, погода ожидается аналогичная пятничной, разве что ветер будет дуть более слабый, а дождь пройдет местами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер