Новосибирский «Речфлот» отменил две остановки из-за обмеления Оби

В Новосибирске «Речфлот» отметил две теплоходные остановки из-за понижения уровня.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске «Речфлот» отменил две теплоходные остановки из-за понижения уровня. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 20 июля.
— С 20 июля отменяются остановки Бибиха и Седова Заимка по линии Речной вокзал- Седова Заимка- Речной вокзал в связи с пониженным уровнем воды, — пояснили в «Речфлоте».
Напомним, падение уровня воды в Оби новосибирцы заметили еще в конце прошлой недели. Ранее уровень сбросов воды решили снизить из-за жары и долгого отсутствия дождей. Региональные власти, тем временем, сообщали, что временное обмеление Оби не несёт рисков для водоснабжения и биоресурсов, однако может создать проблем для судоходства. Восстановить баланс должны помочь прогнозируемые на ближайшие дни осадки, и те осадки, что прошли недавно на территории Алтая.
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