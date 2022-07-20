Под Новосибирском в тройном ДТП пострадали два человека

Иномарка врезалась еще в две машины. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Под Новосибирском произошло тройное ДТП с пострадавшими. Иномарка столкнулась с отечественным автопромом. Случилось это вечером во вторник, 19 июля.

— 62-летний водитель за рулем «Тойоты Ипсум» при выезде на автодорогу Р-254 «Новосибирск — Челябинск» столкнулся с «Жигули», а потом с автомобилем «Лада Калина», — рассказали в Госавтоинспекции по региону.

В ДТП пострадали водитель и пассажир «Жигули». Фото: Госавтоинспекция по НСО

В результате ДТП пострадали 57-летний водитель «Жигули» и его 38-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются причины столкновения транспортных средств.

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